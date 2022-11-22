Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele veren Tomarza Belediyespor, oynadığı son 4 maçta 12 puan topladı.
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele veren Tomarza Belediyespor, oynadığı son 4 maçta 12 puan topladı.
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda bulunan Tomarza Belediyespor, ilk yarının son maçında Kocasinan Gençlikspor’u 4-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılarak hanesine 12 puan yazdıran mavi beyazlılar, zirvenin ortağı olmayı başardı. Ligin ilk yarısını 21 puanla 3. sırada tamamlayan Tomarza Belediyespor lider ile sarasındaki puan farkını 4’e indirdi.
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda İsmail Okumuş Fk 25 puanla liderlik koltuğunda bulunurken ikinci yarıda 22 puanlı Kayseri Güneş takımı yer aldı. 1 puanı bulunan Kafkasspor ise 10.sırada yer aldı.
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