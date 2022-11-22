Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda İsmail Okumuş Fk 25 puanla liderlik koltuğunda bulunurken ikinci yarıda 22 puanlı Kayseri Güneş takımı yer aldı. 1 puanı bulunan Kafkasspor ise 10.sırada yer aldı.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda bulunan Tomarza Belediyespor, ilk yarının son maçında Kocasinan Gençlikspor’u 4-0 mağlup etti. Ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılarak hanesine 12 puan yazdıran mavi beyazlılar, zirvenin ortağı olmayı başardı. Ligin ilk yarısını 21 puanla 3. sırada tamamlayan Tomarza Belediyespor lider ile sarasındaki puan farkını 4’e indirdi.

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