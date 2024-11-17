Kayseri Şeker Mustafa Kılıç SAL B Grubu’nda Tomarza Belediyespor ile Turanspor 2-2 berabere kaldı.
Tomarza Stadı’nda Tomarza Belediyespor - Turanspor karşılaşmasında 10. dakikada 10 kişi kalan Tomarza Belediyespor ilk devreyi 1-1 berabere tamamladı. Maçın 80. dakikasında Turanspor bulduğ golle öne geçerken, uzatma dakikalarında Şükrü Pekel’in golüyle Tomarza Belediyespor skoru eşitlemeyi başardı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takımda 1’er puan alarak sahadan ayrıldı.
Kaynak: iha