Ülkenin dört bir yanından Tomarza’ya gelen dağcılar ve doğa severlerin katılımı ile bu sene 8.’si düzenlenen Tomarza-Beydağı Zirve tırmanış etkinliği düzenlendi.

Tomarza 8. Ulusal Beydağı Zirve tırmanışı; doğaseverler tarafından Tomarza-Çokca Yaylasında yapıldı. Ülkenin dört bir yanından ilçeye gelen dağcılar ve doğa severler ilk gün ilçe merkezinde tarihi Tomarza Kilisesini ve Tomarza Merkez Cami’ni ziyaret ederek mekanlar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra kamp alanına ulaşan doğaseverler kamp yapılacak alanda çadırlarını kurdu. Katılımcılar; kamp ateşinin yakıldığı gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Sabah saatlerinde kamp alanı ile zirve arasında olan 6 kilometrelik 3 bin 80 rakımlı Beydağı Zirvesine ulaşan dağcılar, burada bulunan hatıra defterine hatıralarını yazarak zirvede bulunan Türk Bayrağını yenisi ile değiştirdi.

8. Ulusal Tomarza Zirve Tırmanış etkinliğine; Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma, Derneği ve diğer kulüp üyeleri katıldı.