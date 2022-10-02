Ülkenin farklı şehirlerinden Tomarza’ya gelen dağcılar ve doğa severlerin katılımı ile bu sene 7.’si düzenlenen Tomarza-Beydağı Kaplı Zirve tırmanış etkinliği gerçekleştirildi.

Ülkenin farklı şehirlerinden Tomarza’ya gelen dağcılar ve doğa severlerin katılımı ile bu sene 7.’si düzenlenen Tomarza-Beydağı Kaplı Zirve tırmanış etkinliği gerçekleştirildi.

Tomarza 7. Ulusal Beydağı Zirve tırmanışı, doğa sporları severler tarafından Tomarza-Çokca Yaylasında yapıldı. Ülkenin farklı şehirlerinden ilçeye gelen dağcılar ve doğa severler, ilk gün ilçe merkezinde tarihi Tomarza Kilisesini ve Tomarza Merkez Cami’ni ziyaret ederek tarihi mekanlar hakkında bilgiler aldı. Daha sonra kamp alanına ulaşan doğa severler, kamp yapılacak alanda çadırlarını kurdu. Sabah saatlerinde ise kamp alanı ile zirve arasında olan 6 kilometrelik 3 bin 80 rakımlı Beydağı zirvesine ulaşan dağcılar, burada bulunan hatıra defterine anılarını yazarak zirvede bulunan Türk Bayrağını yenisi ile değiştirdi.

7. Ulusal Tomarza Zirve Tırmanış etkinliğine; Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma, Kayseri Dağcılık İhtisas Spor Kulübü ve Sancak Dağcılık üyeleri katıldı.