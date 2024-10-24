Hacılar Erciyesspor ve Niğde Belediyespor formaları giyen Tolgahan Alan, bu sezon için BAL temsilcilerinden Yahyalıspor ile anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig’in aranan isimlerinden olan Tolgahan Alan, Yahyalıspor ile sözleşme yaptı. Birçok 3. Lig takımı ile görüşen ancak anlaşma zemini bulamayan genç yetenek, Yahyalıspor’da karar kıldı. Son 2 sezonda Hacılar Erciyesspor formasını başarıyla giyen, sonrasında Niğde Belediyespor’a transfer olan Tolgahan Alan, yaşadığı şampiyonluk sonrasında komşu kent takımı ile yollarını ayırmıştı. Ligin kalan bölümlerinde yeşil-beyazlı formayı giyecek olan Tolgahan Alan, çalışmalara başladı.

Diğer yandan Yahyalıspor, kadrosuna bir stoper ve bir forvet oyuncu dahil etmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.