Giresunlu futbolcu Tolga Seyhan, bilgi, birikim ve tecrübelerini gençlerle paylaşmak, yeni yetenekleri keşfetmek için bir proje başlattı. Bireysel Futbol Akademisi hakkında Seyhan, "Buradaki genç kardeşlerimize yardımcı olmak, tecrübelerimizi, gördüklerimizi, bildiklerimizi onlara öğretmek amacıyla bir yola çıktık. Şu an çok önemli bir projenin başlangıç aşamasındayız" dedi.

Türkiye A Milli Takımı ve Giresunspor’un yanı sıra kariyerinde Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Trabzonspor gibi üst düzey takımlarda uzun süre forma giyen Tolga Seyhan, Giresunspor’un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile birlikte Giresun’da, Bireysel Futbol Akademisi kurdu.

Bireysel Futbol Akademisi projesi ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Seyhan, hedeflerinin yeni yetenekleri keşfetmek, gelişimlerini takip etmek, profesyonel antrenman programları ile bu gençleri Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi.

Tolga Seyhan, “Giresun’un bu konuda eksik olduğunu düşündük. Her şey imkan meselesi, buradaki genç kardeşlerimize yardımcı olmak, tecrübelerimizi, gördüklerimizi, bildiklerimizi onlara öğretmek amacıyla bir yola çıktık. Şu an çok önemli bir projenin başlangıç aşamasındayız. Projemizin ilerleyen süreçte çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu daha çok Harun’un beni teşvik etmesiyle oldu. Giresun’da çok fazla futbolcu yetişmiyor. Belki imkan meselesi belki başka nedenlerdendir bilmiyorum. 10 tane de olsa, 3 tane de olsa, 2 tane de olsa bu çocuklara yardım etmek amacıyla bilgi ve birikimimizi aktarmak istiyoruz. Ben yıllarca dışarıda oynadım. Allah’a şükür hep üst düzey oynadım. Dışarıdaki imkanlarımızı da kullanıp, çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmak istiyoruz. Giresun’da şahsen futbol alt yapısıyla çok fazla ilgilenilmediğini düşünüyorum. Tabii eksiklerimiz, görmediklerimiz vardır. Bu işi bunun için yapıyoruz. Anne ve babaların bu konuda büyük ısrarları var. Çünkü herkes çocuklarının iyi bir yerde olmasını istiyor. Tabi herkes futbolcu olacak diye bir şey yok ama çocuğun yeteneği varsa ortaya çıkarmak lazım. Bizde bu konuda inşallah en iyi şekilde yardımcı oluruz diye düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

“Bu çocuklar benim gibi milli takıma gitsinler, çok isterim”

Seyhan, milli takımın çok başka bir duygu olduğunu kaydederek, “Giresun benim memleketim. Şehrimin insanlarının bana karşı çok büyük sevgisi var. Ben de bu sevgiye karşı kendimi sorumlu hissediyorum. İnşallah Giresun’da her yönüyle donanımlı daha iyi futbolcular yetişir. Daha iyisi çıksın isteriz. Ben Giresun’u çok seviyorum. Dışarıda da olsam hayatım burada geçti. Bu çocuklar benim gibi milli takıma gitsinler, çok isterim. Milli takım çok başka bir duygu. Futbol branşı olmasa da diğer branşlarda bu konuda milli olmuş, madalya almış Giresunlu gençler var, onları da tebrik ediyorum. Dediğim gibi bu proje bir eğitim süreci ve sabır işidir. Yeni başladığımız için herkesin desteği çok önemli. Ailelerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını getirsinler, gözleri arkada kalmasın. Çok iyi ve kaliteli hocalarla çalışıyoruz. Bu projemiz ile yeni yeteneklerin çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

Harun Ovalıoğlu: “‘Senin Giresun’a vefa borcun var ve senin gibi nesiller yetiştirelim’ dedim”

Giresunspor’un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu da Bireysel Futbol Akademisi’nde çocuklara ve gençlere sadece özel antrenman yaptırmadıklarını, aynı zamanda akademideki her çocuğun kariyer planlaması içinde özel çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Ovalıoğlu, “Biz Bireysel Futbol Çalışma Akademisi hikayesine Tolga ağabey ile başlarken, menajerlik adına başlayalım dedik. Tabii Tolga ağabeyin büyük takımlarda oynaması, milli takımda oynaması, yurt dışında bizi temsil etmesi.. Tolga ağabeye şunu söyledim açıkçası; ’Senin Giresun’a bir vefa borcun var ve senin gibi nesiller yetiştirelim’. Giresunspor’un çok iyi bir tarihi var. Benim rahmetli babam da dahildir buna. Ama Giresun’da Tolga Seyhan gerçeği var. Tolga Seyhan bizi hem yurt içinde hem yurt dışında hem de milli takımda çok iyi temsil etti. Tolga ağabeye; ‘Senin bir vefa borcun var, seni sahaya indirelim. O çocuklara o başarıları nasıl elde ettin, bu hikayeyi bu çocuklarla paylaşmanı isterim’ dedim. Beni bu konuda kırmadı, dedi ki yapalım. Sonrasında Bireysel Futbol Çalışma Akademisi’ni kurduk. Yakup Soydan hocam ve İbrahim hocamla birlikte akademide çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizde futbolun bu biriminde kendimize pozisyon alalım istedik”

Türkiye’nin her noktasından güzel dönüşlerin olduğunu vurgulayan Ovalıoğlu, “Akademinin içeriği aslında şu; biz kendimizi spor okulu olarak kabul etmiyoruz. Bizimki tamamen bireysel. Bireysel olarak çocuklara inmek, onların geleceğiyle alakalı kariyer yönetimini planlamada da menajerlik sistemi devreye giriyor. Burada o fabrikayı kuralım. Sonrasında dedik ki bu çocukları Giresun’da eğer Türk futboluna katabiliyorsak bizden mutlusu yok. Çocuklarımızı bu fabrikadan bir yerlere götürebilirsek, Giresun’a da önemli bir hizmet etmiş oluruz. Buradaki en büyük hedefimiz menajerlik sistemi. Benim yıllardır hayal ettiğim futbol menajeri olmaktı. Tolga ağabey de futbolu bıraktıktan sonra biraz uzak kaldık ama biz futbolun içine tekrar girelim, kendi akademimizle birlikte menajerlik boyutunda devam edelim dedik. Geçen yazdan itibaren bu menajerlikle alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli temaslarımız var, sürekli istişare yapıyoruz. Tolga ağabey uzun süre üst liglerde oynadığı için çok iyi niyetli ilişkiler kurmuş. Bu iyi ilişkileri Bireysel Futbol Akademisi’ndeki çocuklarımızın geleceği için iyi bir fırsat olarak görüyoruz. Bir yandan antrenmanlarımızı aralıksız sürdürürken, diğer taraftan insanlara ulaşıyoruz. Türkiye’nin her yerinden çok güzel geri dönüşler oluyor. Diyoruz ki bir an önce ocak ayı gelsin, hem akademimizden hem yurt dışından ya da yurt içinden menajerlik sistemimizi oluşturalım. İnşallah bu yolda güzel adımlar attık. Sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Biz futbolun içinden geldik, güç birliği yaptık, sırt sırta verdik. Biz de futbolun bu biriminde kendimize pozisyon alalım dedik. Her şey şu anda güzel gidiyor. İnşallah bundan sonra çalışmalarımız resme döküldüğünde, anlaşmaları yaptığımızda ne demek istediğimizi, icraatı yaptığımızda, o resme girdiğimizde herkes görecek” ifadelerini kullandı.