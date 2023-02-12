Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arabaçayı Köyü nüfusuna kayıtlı öğretmen Tolga Kartay ile 6 aylık oğlu depremde hayatını kaybetti. Hatay’da eşiyle birlikte öğretmenlik yapan Tolga Kartay, yeni aldığı evinde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Depremde Makbule Kartay enkaz altından sağ çıkarılırken, eşi Tolga ve 6 aylık oğlu Mete Kartay kurtarılamadı. Tolga öğretmen ve oğlunun pazartesi günü Sungurlu’da toprağa verileceği bildirildi.

Hatay’da enkaz altında hayatını kaybeden Çorumlu öğretmen Tolga Kartay ile 6 aylık oğlunun, yarın Sungurlu’da toprağa verilecek.

Osmancıklı kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafet üretiyor

Osmancıklı kadınlar depremzedeler için kışlık kıyafet üretiyor

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