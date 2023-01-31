MKE Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Tolga Ciğerci’nin, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşma sağladığını açıkladı.

MKE Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Tolga Ciğerci’nin, Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, MKE Ankaragücü forması giyen 30 yaşındaki oyuncu Tolga Ciğerci’yi kadrosuna kattı. Tolga, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maça çıkarken, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Tolga Ciğerci, daha önce kariyerinde Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin, Galatasaray ve Fenerbahçe’de top koşturmuştu.

MKE Ankaragücü de transfere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci’nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Tolga Ciğerci’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.