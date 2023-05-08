Başkent Ankara’da emlak sektörünün referans şirketlerinden olan Mülk Kaynak Gayrimenkul’ün kurucusu Tolga Andaç, “Ankara’da kentsel dönüşüm hızlanıyor. Polatlı’ya bağlı Kuşçu’da imar çalışmaları yaklaşıyor” dedi.

Türkiye’de kentsel dönüşümün ilk adımına ev sahipliği yapan Ankara, 33 yıl sonra yeni bir kentsel dönüşüm hareketine sahne olmaya hazırlanıyor. 1990 yılında uygulanmaya başlanan “Gecekondudan Çağdaş Konuta Projesi” Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan ilk kentsel dönüşüm projesi olarak kayıtlara geçerken başkentin yeni gözde lokasyonları belli oldu. Ankara gayrimenkul sektörünün en çok portföye sahip şirketlerinden Mülk Kaynak Gayrimenkul’ün sahibi Tolga Andaç, Polatlı’ya işaret etti.

"Hedef yaklaşık 20 bin konut"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022’nin son aylarında hayata geçirilen “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi çerçevesinde Ankara’da toplamda 18 bin 139 konut için inşa çalışma planı olduğuna vurgu yapan Tolga Andaç, “Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası kentsel dönüşüm hareketi tüm yurtta olduğu gibi Ankara’da da artış gösterdi. Hem hükümet ve yerel yönetimler hem de vatandaşlar dönüşüm için istekli. Ankara özelinde Polatlı’ya bağlı Kuşçu’da imar çalışmaları yaklaşıyor” diye konuştu.

"Riskli yapıda Ankara üçüncü"

Türkiye’de en çok riskli yapının tespit edildiği şehirler arasında Ankara’nın üçüncü sırada yer aldığını belirten Tolga Andaç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rakamlar yalan söylemez. Her yıl ülkemizde 20 binin üzerinde deprem yaşanıyor. Ülke topraklarının yüzde 66’sı, yani nüfusun yaklaşık yüzde 71’i riskli alanlarda ikamet ediyor. Bu noktada herkesin sorumlu hareket edip kentsel dönüşüm noktasında sorumluluk alması gerek. Ne mutlu ki Ankaramız geçmişte olduğu gibi yine öncü bir rol üstleniyor. Başkentimize yakışan da bu.”