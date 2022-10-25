Asya’nın en büyük film festivallerinden biri olan ve dün başlayan 35. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde (IFF) 111 film gösterilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapım desteği alan Türkiye-Almanya-Sırbistan ortak yapımı “Aniden”, festivalin Asian Future bölümünde yer alacak.

Asya’nın en büyük film festivallerinden biri olan ve dün başlayan 35. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde (IFF) 111 film gösterilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünden yapım desteği alan Türkiye-Almanya-Sırbistan ortak yapımı “Aniden”, festivalin Asian Future bölümünde yer alacak.

Asya’nın en büyük film festivallerinden biri olarak kabul edilen ve korona virüs salgını nedeniyle iki yıl boyunca gerçekleştirilmeyen Tokyo Uluslararası Film Festivali’nin 35’ncisi dün Tokyo’da düzenlenen açılış töreni ile resmen başladı. Takarazuka Tiyatrosu’nda düzenlenen törene yerli ve yabancı birçok oyuncu ve yönetmen katılırken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise görüntülü bir mesaj gönderdi. "Filmler, umudumuzu yeniden canlandırmamıza ve Covid-19 salgını nedeniyle karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olma gücüne sahiptir" diyen Kishida, meraklıların Tokyo’da bu kadar zengin bir film deneyiminin tadını çıkarabileceği için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Jüri üyelerinin ve filmlerin kısa tanıtımlarının ardından açılış bildirisini okuyan Festival Başkanı Hiroyasu Ando ise, "Bu yılki temamız ’ileriye sıçrayış’ ve önümüzdeki 10 gün içinde birçok film gösterimi ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. 35. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nin başladığını ilan ediyorum” diye konuştu.

Festivalde 111 film gösterilecek

2 Kasım’a kadar sürecek Tokyo Uluslararası Film Festivali çerçevesinde dünyanın dört bir yanından 111 film gösterilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği alan Türkiye-Almanya-Sırbistan ortak yapımı “Aniden”, festivalin Asian Future bölümünde yer alacak. Ayrıca TRT yapımı “Bir Tutam Karanfil” de festivalde gösterime sunulacak.

Büyük ödül için 15 film yarışacak

Festivalde 107 ülke ve bölgeden gelen bin 695 eser arasından seçilen 15 film büyük ödül için yarışacak. Festivalde Japon yapımlarından "By the window", "Egoist" ve "Mountain Woman" adlı üç film dikkat çekiyor.