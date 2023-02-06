Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir metro istasyonunda bulunan şüpheli madde yetkilileri alarma geçirdi. Tren seferleri yaklaşık 1 saat süreyle askıya alınırken, ulaşımda yaşanan aksamadan yaklaşık 42 bin kişi etkilendi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir metro istasyonunda bulunan şüpheli madde yetkilileri alarma geçirdi. Tren seferleri yaklaşık 1 saat süreyle askıya alınırken, ulaşımda yaşanan aksamadan yaklaşık 42 bin kişi etkilendi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Ueno Tren İstasyonu’nda şüpheli madde paniği yaşandı. Hibiya Metro Hattı üzerindeki tren platformunda sabah 07:30 sıralarında bulunan beyaz toz şeklindeki madde yetkilileri alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolcular platform dışına tahliye edildi. Naka-Okachimachi İstasyonu ile Kita-Senju İstasyonu arasındaki tren operasyonları yaklaşık bir saat süreyle askıya alınırken, ulaşımda yaşanan aksamadan yaklaşık 42 bin yolcunun etkilendiği bildirildi. Geçici süreyle yapılamayan tren seferleri nedeniyle istasyonlarda uzun kuyruklar oluşurken, güvenlik incelemelerinde herhangi bir riske rastlanmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.