Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayati Tokmak’ın oğlu Ahmet Enes Tokmak genç yaşta kalbine yenik düştü.

Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hayati Tokmak’ın oğlu 28 yaşındaki Ahmet Enes Tokmak, dün Kale ilçesinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli olan ve 4 aylık bir çocuğu bulunan Ahmet Enes Tokmak, için Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kurum müdürleri, basın mensupları ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tokmak’ın cenazesi Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Tokmak ailesinin taziyeleri Kale ilçesindeki evlerinde kabul ettiği öğrenildi.