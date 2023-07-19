Muğla’nın Menteşe ilçesinde 2020 yılında kura çekimi yapılan 500 adet sosyal konutun yapılacağı alanda, yüklenici firma tarafından inşaat çalışmalarına başlandı.

Menteşe’de 2020 yılında kura çekimi yapılan 500 adet sosyal konutun ihalesi 15 Şubat’ta yapıldı. Yüklenici firma sosyal konutların yapılacağı Akçaova-Yeşilyurt yolu üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nin alt bölümünde çalışmalara başladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 2019 yılında yıllık 100 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Muğla Menteşe’de 500 adet 3. etap konut projesinin 2020 Mart ayında kuraları çekilmişti. 350 adet 2+1, 150 adet 3+1 sosyal konut için hak sahipleri belli olmuştu. TOKİ tarafından Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi’nde yapılacak olan 3. etap 500 adet konut (+2 KD), 1 adet cami ve 1 adet 6 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işlerinin ihalesi 15 Şubat’ta yapıldı.