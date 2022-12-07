Karabük’te sosyal konut projesi çerçevesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 899 konut için kura çekilişi gerçekleştirildi. Salonun dolup taştığı kura çekilişinde hak sahipleri sevinçlerini yakınlarını arayarak yaşadı.

Karabük’te sosyal konut projesi çerçevesinde TOKİ tarafından inşa edilecek 899 konut için kura çekilişi gerçekleştirildi. Salonun dolup taştığı kura çekilişinde hak sahipleri sevinçlerini yakınlarını arayarak yaşadı.

250 bin konut projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde başvuruların tamamlanmasının ardından Karabük’teki kura çekilişleri Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi’nde yapıldı. 899 konut için başvuru yapan vatandaşlar kura çekilişine yoğun ilgi gösterirken ilk kez ev sahibi olmanın da heyecanını yaşadılar. Salona sığmayan vatandaşlar da kurulan ekranlarda kura çekilişini takip etme fırsatı yakaladı. Kurada yakınlarının ismi çıkan vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak müjdeli haberi ulaştırdı.

Vatandaşlardan Nazmiye Bostancı, kurada ismi çıkan eşini arayıp isim benzerliği olup olmadığını öğrenmek için kimlik numarasını istedi.

Kimlik numarasının eşine ait olduğunu öğrenen Bostancı büyük sevinç yaşarken gazetecilere yaptığı açıklamada, ev almak eşiyle hayali olduğunu belirterek, “Allah’ım hayırlı etsin. Bizim için de hayırlı olur İnşallah. Ben Sadık Bostancı çıkınca sevindim ama isim benzerliği olabilir diye düşündüm. Arayıp kimlik numarasını öğrenince gerçekten çok mutlu oldum” diye konuştu.

Safranbolu’dan kuraya giren ve ismi çıkan Mustafa Meraklı ise, “Allah devletimize zeval vermesin. Başımızdan eksik olmasın” ifadelerini kullandı.

Proje bünyesinde TOKİ merkezde 280, Eskipazar’da 267, Safranbolu’da 200, Eflani’de 63, Ovacık’ta 30 ve Yortan beldesinde 59 olmak üzere toplamda 899 adet konut inşa edecek.