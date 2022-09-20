Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutlarına yeni bir park yapıldı. 9 bin metre kare büyüklüğündeki park hem gece hem de gündüz görüntüsüyle vatandaşlardan tam not aldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutlarına yeni bir park yapıldı. 9 bin metre kare büyüklüğündeki park hem gece hem de gündüz görüntüsüyle vatandaşlardan tam not aldı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları içerisinde bir süre önce yapımına başlanılan park tamamlandı. Toplam 9 bin metre kare büyüklüğündeki park alanı içerisine mahalle sakinlerinin spor yapabilmeleri için spor kondisyon aletleri yerleştirilerek 600 metre uzunluğunda SBR zemin yürüyüş yolu yapıldı. Çok sayıda kent mobilyasının da bulunduğu parkta belediye ekipleri çeşitli türde yüzlerce süs bitkisi ve ağaç dikimi de gerçekleştirdi. Parkta çocuklar için ise kauçuk zemin oyun grupları bulunuyor. Önümüzdeki günlerde içerisine basketbol ve futbol sahalarının da yapılacağı park aydınlatma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı.

Mahalle sakinleri daha önce atıl vaziyetteki bu alanı şehrin en güzel parklarından biri haline dönüştüren belediye ekiplerine teşekkür etti.