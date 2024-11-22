Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde mevcut 198 TOKİ konutunun tamamlanması ve 40 yeni konut projesi ihalesinin 7 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşeceği bildirildi.

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”İlçemizdeki 82. Yıl Mahallesinde mevcut 198 TOKİ konutumuzun tamamlanması ve 40 yeni konut projesi 7 Ocak 2025 tarihinde ihale edilecektir. Ak hizmetleri ilçemize kazandırmak amacıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İlçemizde vatandaşlarımızın uygun fiyata ev sahibi olmalarına destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İl Başkanımız Mustafa Önsay’a, milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur’a çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.