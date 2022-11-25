Bursa’nın Nilüfer ilçesine yapılacak olan bin 400 adet TOKİ evi için başvuru sonuçları açıklandı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesine yapılacak olan bin 400 adet TOKİ evi için başvuru sonuçları açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ’de, Bursa ili Nilüfer ilçesi 1400/250000 Sosyal Konut Projesi’ne ilişkin kuraya gireceklerin isimleri belli oldu. Yapılan açıklamayla, kuraya girebilecek vatandaşların ve başvuru şartlarını sağlamadığı için başvurusu iptal edilenlerin isimleri tek tek belirtildi.