Yunusemre Belediyesi, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde hem yetişkin hem de öğrencilere yönelik düzenlenen kurslardan 650 kursiyer faydalanıyor.

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında hanım lokali ve meslek edindirme kursları ile kültür sanat merkezlerinde hem öğrencileri hem de bayanları ağırlıyor. Güzelyurt’ta bulunan TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen kurslara ilgi oldukça yoğun. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi’nden uzman öğretmenler eşliğinde öğrencilere yönelik hafta içi Kur’an-ı Kerim, kaligrafi, hızlı okuma, akıl oyunları, satranç, resim, gitar, keman, bağlama, tekwando, jimnastik, halk oyunları, yetişkinlere yönelik ise Kur’an-ı Kerim, örgü bebek, tahta kumaş baskı, takı tasarım, kaligrafi, soğuk seramik, pilates, yabancı yetişkinlere de Türkçe kursları veriliyor. Oldukça verimli geçen kurslardan 650 kişi faydalanıyor. Kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler emekleri için öğretmenlere ve Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.