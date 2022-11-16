Almus barajında üretilen somon balıkları başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Almus barajında üretilen somon balıkları başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Tokat’ın Almus ilçesinde tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan baraj gölü kafes balıkçılığı ile ön plana çıkıyor. İrili ufaklı 30’a yakın tesisin bulunduğu gölde yılda yaklaşık 6 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Havaların soğuması ile birlikte bazı balıkçılar ürünlerini deniz kıyısındaki çiftliklere gönderiyor. Yaklaşık 350-600 gram ağrılığındaki balıklar denizlerde bulunan çiftliklerde 2-3 kilogram ağırlığa geldiğinde ihraç ediliyor.

Su ürünleri mühendisi Suat Onar, "2-3 gram ağırlığındaki yavru balıklar 8-10 ay arasında 350-600 grama geliyor. Canlı olarak hasadı yapılan balıklar tırlarla Ordu’ya gönderiliyor. İç sulardaki su sıcaklığı kış ayında 4 derecelere düştüğü için balığın büyümesi yavaşlıyor. Karadeniz’de hem tuzlu su hem de sıcaklık oranından dolayı balık daha iyi gelişiyor. 2-3 kilogram ağırlığa ulaştığında işlenerek Rusya’ya gönderiliyor" dedi.

"Norveç somonuna alternatif olarak yetiştiriliyor"

Türk somonuna talebin oldukça fazla olduğunu belirten Onar, "Buradaki balıklar Norveç somonuna alternatif olarak yetiştiriliyor. Norveç somonundan daha lezzetli bir tadı var. Kilogram fiyatı 4 dolar ile 5 dolar arasında değişiyor " diye konuştu.

"Katma değeri yüksek bir ürün"

Almus barajında bulunan 30 balık çiftliğinde yoğun bir şekilde üretim yapıldığına dikkat çeken Onar, "Rusya’nın yanı sıra Avrupa birliği ülkelerinden de talep var. Porsiyon olarak işlenerek ihraç ediliyor. Almus’ta işleme tesisi olmadığın direk ihracat yapılamıyor. Tesis kurulursa direkt ihracat yapabiliriz. Özellikle katma değeri yüksek bir ürün. Avrupa ve diğer ülkelere gıda olarak sattığımız değerli bir ürün. Su ürünleri ihracatı günden güne artmakta" ifadelerini kullandı.

Balık üreticisi Osman Edizer, somon balığı taleplerini karşılamakta zorluk çektiklerini söyledi. Barajda su seviyesi düşmesinden dolayı sorunlar yaşadıklarını belirten Edizer, bu anlamda önlem alınmasını beklediklerini kaydetti.