Tokat’tan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bin 835 kamu personeli ve STK çalışanı ile 101 gönüllü vatandaş görev yaptı.

Tokat’tan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bin 835 kamu personeli ve STK çalışanı ile 101 gönüllü vatandaş görev yaptı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından felaketin izlerini silmek için harekete geçen Tokat, hem afet bölgesinde hem de şehre gelen depremzede vatandaşlar için çalışma yürütülüyor. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında yaralar sarılıyor. 175 adet iş makinesi ve ekipman ile 129 personel taşıma ve kullanımı için toplam 304 araç görevlendirildi. Asrın felaketi diye adlandırılan depremin ilk günü itibariyle depremzede vatandaşlar için tek yürek olan Tokatlı vatandaşların desteği ile hazırlanan 512 araç, insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi. Ayrıca Tokat’a gelen afetzede vatandaşların kıyafet ve gıda ihtiyaçlarının bir kısmı Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda toplanan yardımlardan karşılandı. Su, çeşitli gıda, odun-kömür, akaryakıt, kıyafet, battaniye, ısıtıcı, koyun gibi yardımlar deprem bölgelerinin yaralarının sarılması için sevk edildi.

Tokat’ta, 7 bin 515 merkez olmak üzere il genelinde toplam 12 bin 895 afetzede vatandaş misafirhane, yurt, otel, akraba yanı, kendi imkanları misafir edildiği bildirildi.