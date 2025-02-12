Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve paydaşları tarafından yürütülen "Okullarda hijyen, çocuklarda heyecan" projesiyle öğrencilere sağlık taramaları yapılarak hijyen eğiti veriliyor.

Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Okullarda hijyen, çocuklarda heyecan" projesi, Çat Kasabası’na bağlı Şehit Adem Gövce İlkokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerin sağlık taramaları yapılarak hijyen bilincinin artırılması amaçlandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Karabey’in koordinatörlüğünde yapılan sağlık taramalarına, TOGÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Aile Hekimliği Bölümü akademisyenleri ve Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri katıldı. Öğrencilerin genel sağlık durumları kontrol edilirken, büyüme ve gelişme takibi ile hijyen alışkanlıkları üzerine bilgiler verildi. Diş sağlığı kontrollerinin de yapıldığı etkinlikte, öğrencilere ağız-diş sağlığına dair temel bilgiler sunuldu. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve hijyen konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Hijyen eğitimi ve farkındalık oluşturma

Etkinlik, sağlık taramalarının yanı sıra hijyen eğitimi ile de zenginleştirildi. Öğrencilere, el yıkamanın önemi, kişisel bakım alışkanlıkları, doğru beslenme ve sağlıklı yaşam konularında çeşitli eğitimler verildi. Bu eğitimlerin, çocukların günlük yaşamlarında sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarına katkı sağlaması bekleniyor.