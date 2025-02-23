Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Turhal ilçesi Kayacık köyü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, E.K. yönetimindeki 60 T 0155 plakalı ticari taksi ile M.A. idaresindeki 60 AGN 475 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan toplam 5 kişi Turhal ve Tokat Devlet Hastanelerine kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak Turhal Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 9 yaşındaki Ebubekir Aydoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.