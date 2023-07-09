Tokat’ta dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış şehrin çeşitli bölgelerinde su birikintilerine neden olurken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Tokat’ta etkili olan sağanak yağışın ardından Tokat Belediyesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla birlikte oluşan olumsuz durumların önüne geçildi. Öte yandan Belediye ekipleri şehrin yüksek kesimlerinde dağlardan su ile birlikte gelen toprak ve taş birikintilerini yoldan temizleme çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürdü.