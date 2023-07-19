Tokat’ta yeni nesil sanayi sitesi zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları tamamlandı, üstyapıya hazır hale getirilen alanda projesi hazırlanarak bakanlık onayına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’sanayide milli atılım’ sloganıyla şehir içinde kalan sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern altyapıya kavuşturulması projesi dahilinde Tokat Yeni Nesil Sanayi Sitesi zemin iyileştirme ve dolgu çalışmaları tamamlandı. Üstyapıya hazır hale getirilen alanda projesi hazırlanarak bakanlık onayına sunuldu.

"Tokat’ta ki yeni sanayimize 4 yıl gibi bir sürede kavuşmuş oluruz"

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu zeminde iyileştirme çalışmalarının yaklaşık bir yılda bittiğini ifade ederek “Bu proje iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım altyapı dediğimiz zemin iyileştirme ve dolgu ihalesi ki bu ihalemiz 2021 yılının Aralık ayında yapıldı. Toplamda iki milyon metreküplük bir dolgu ve bütün bu dolguların zeminde iyileştirilmesi çalışmaları yaklaşık bir yılda tamamlandı. Altyapı çalışmasıyla beraber arazi üst yapıya hazır hale getirildi” dedi.

"Zemin iyileştirme tamamlandı, sırasa proje onayı ve ihalesi var"

Zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından projenin altyapı, üstyapı ve yapılaşmanın başlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu “Altyapı ve üstyapı proje hazırlıklarının tamamlandığını belirteyim. Projenin önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Proje onaylandıktan sonra ihale aşamasına geçecek. Bizler bu noktada sıradaki işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirecek ve Tokat’ımızın yeni sanayi sitesine kavuşması sürecini hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Sürecin başlamasından bu güne Tokat’ımıza olan muhabbetiyle Tokat’a böyle bir projenin yapılmasının şehrimizin önünü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, sayın bakanlarımıza, milletvekillerimize, bakanlık yetkililerine ve emeği geçen herkese sanayi esnafımız ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Tokat’ımızın son yıllarda yaptığı en büyük projesi bu"

540 bin metrekarelik bir alanda yapılacak olan yatırımın önemine değinen Başkan Eroğlu, “Böylesine büyük, çok önemli bir projenin de inşallah en kısa sürede bitmesi hem şehrimizin esnafı için çok fayda getirecek. Hem de yapılan işle beraber şehrimizinekonomisine de çok büyük katkı oluşturacak bir çalışma olacak. Belki Tokat’ımızın son yıllardaki en büyük projesi bu. İnşallah da projemiz herhangi bir problem yaşamadan, herhangi bir sıkıntı yaşamadan en kısa sürede biter. Ve esnaflarımız da yeni yerlerine taşınır” diye konuştu