Erbaa Belediyesi’nin düzenlediği yaz konserleri ilçede büyük coşkuya sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikler, el sanatları ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantların meydana kurulmasıyla başladı. Erbaa Narince Bağ Yaprağından el emeği ürünlere kadar her türlü yöresel ve el sanatı ürününün yer aldığı stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler çerçevesinde 22 Temmuz’da 3’ü 1 Arada ve Hande Ünsal, 23 Temmuz’da ise Ekin Uzunlar ve Mustafa Ceceli konserleri gerçekleştirildi. Ekin Uzunlar’ın sahne aldığı sırada Erbaa Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Yaprak Ses Yarışmasında 1’inci olan Aykut Balcı sahneye çıkarak Ekin Uzunlar ile düet yaptı. Konserlerde Erbaalılar sanatçıların söylediği şarkılara büyük bir coşkuyla eşlik etti.

"Biz Erbaa’nın il olma hedefiyle gece gündüz çalışıyoruz"

Eylül ayında yapacakları toplu açılış töreninde ve Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamalarında konserler düzenleyeceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Etkinliklerimize yaz konserleri şeklinde devam ediyoruz. Yaz aylarında yaptığımız Yaprak Festivalimiz yerine bu yıl yaz konserleriyle geçiştiriyoruz. Sebebi de sizler de biliyorsunuz maalesef Şubat ayında ciddi bir sıkıntı yaşadık. İsmini anmak bile hepimizi çok üzüyor. İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamayız. İnşallah daha güzel etkinlikleri hep beraber yaşarız. Tabi devam edecek. 1 ay önce gençlik festivalinde 2 gün konserlerimiz olmuştu. Temmuz ayı içerisinde yine 2 gün konserlerimize devam ediyoruz. Az önce izlemiş olduğunuz projelerimizin açılışlarıyla beraber Eylül ayında konserlerimiz olacak. Yine Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla Ekim ayında yine bir konserimiz olacak. Bunların da şimdiden sizlere duyurusunu yapmış olalım. Biz her zaman ifade ediyoruz. Biz Erbaa’nın il olma hedefiyle gece gündüz çalışıyoruz. Tabiri yanlış olmasın o bizim şehir adına kızıl elmamız. İnşallah Erbaa’yı il olan listeler arasında görürüz. İl olamasak bile ildeki yaşantıyı Erbaa’da yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mutlu ve umutlu bir Erbaa için elimizden geleni inşallah bir dönem daha yapmaya devam edeceğiz” dedi.