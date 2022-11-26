Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Tokat’ta aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte yaylalar beyaza büründü. Reşadiye ilçesinde karla kaplı yaylalarda otlayan koyunlar eşsiz doğa manzarası ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen Hasanşeyh Göleti’nde ise oluşan doğa manzarası görsel şölen sundu. Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bin 650 rakımlı Çamlıbel geçidi de kar yağışından nasibini aldı.

Tokat’ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.