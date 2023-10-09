Tokat’ta yayladan dönen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenli geçiş sağladı.

Tokat’ta yaylalarda olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dönüşleri devam ediyor. Dumanlı Yaylası’nda 120 gündür bulunan bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanın dönüş yolunda kara yoluna girmesiyle jandarma ve polis ekipleri güvenli geçiş sağladı. Tokat-Sivas Karayolu’nda bulunan Kızıliniş olarak adlandırılan mevkiide kara yolundan geçmek zorunda olan hayvanlar için ekipler yolu kontrollü şekilde trafiğe kapattı. Hayvanların geçişini güvenli şekilde sağlayan ekipler, hayvanların geçmesinin ardından yolu tekrardan trafiğe açtı. Trafiğin kapanmasıyla hayvanların geçtiğini gören sürücüler ise hayrete düştü.

"4 aydır yayladayım"

Ekiplerin sayesinde güvenli bir geçiş yaptıklarını belirten Çoban Muammer Ulusoy, "4 aydır yayladayım, şu an dönüş yapıyorum. Kara yolundan geçerken jandarma ve trafik polisi bize eşlik etti. Allah onlardan razı olsun. Bine yakın hayvan var burada. Buradan güvenli şekilde geçtik" şeklinde konuştu.

"Kış geldiği için köylerine gidiyorlar"

Hayvanların güvenli şekilde geçmesinin sürücü ve hayvanlar için güzel olduğunu belirten Niyazi Soydan, "Öncelikle görevlilere teşekkür ediyorum, yol güvenliğini aldılar. Anladığım kadarıyla da yaz boyunca hayvanlar dağlarda yaşadı. Şimdi kış geldiği için köylerine gidiyorlar. Görev alan herkese teşekkür ediyorum. Uygulama güzel bir uygulama olmuş" ifadelerini kullandı.

"Yaylada hayvan otlatmadan dönüyorlar"

Yol geçişinde güvenlik güçlerinin bütün önlemleri aldığını belirten Bahattin Soyday, "Türk geleneklerinde ve kültüründe olan yaylada hayvan otlatmadan dönüyorlar. Kış bastırdığı için geri dönüşe başladılar. Bugün Karadeniz’deki yaylalara kar yağacağı söyleniyor. Hayvan sahipleri de hayvanlarını barınaklarına çekiyorlar. Burada güvenlik görevlisi arkadaşlar yol güvenliğimizi aldılar" dedi.