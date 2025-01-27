Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle Sağ Sahil Sulama Kanalı’nda temizlik ve düzenleme çalışmalarına başlayarak, bölge halkı için daha güvenli ve estetik bir çevre oluşturmayı hedefliyor.

Tokat Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğiyle Sağ Sahil Sulama Kanalı’nın temizlik ve düzenleme çalışmalarını başlattı. Tokat’ın Bahçelievler, Gezirlik ve Doğukent (TOKİ) mahallelerinden geçen yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı, bölge halkının güvenliği ve kentin doğal dokusunun korunması amacıyla kapsamlı bir yenileme sürecine girdi.

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen temizlik çalışmaları, sulama kanalındaki ağaçların budanması, yabani çalıların temizlenmesi ve kanal içindeki çöplerin toplanmasını kapsıyor. Yapılan çalışmalarla daha güvenli bir su iletim hattı oluşturulması, kanal ve kanal yolunun güvenliğinin sağlanması, sel baskınları ve su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra, kanal çevresine korkuluklar monte edilecek, bazı bölümlerde ise kanal üstü tamamen kapatılarak güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılacak.

“Kentin dört bir yanında temizlik çalışması yapıyoruz”

Tokat’ın doğal güzelliklerini ve tarihî dokusunu koruyarak, güvenli bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Tokat’ımız, tarihî zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin göz bebeği şehirlerinden biridir. Sağ Sahil Sulama Kanalı’nın temizliği ve yenilenmesi çalışmalarıyla yalnızca su taşkınlarını önlemeyi değil, aynı zamanda hemşerilerimize daha güvenli bir çevre sunmayı amaçlıyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımızla Tokat’ımızın dört bir yanında temizlik hareketimize devam ediyoruz. Bir yandan Yeşilırmak Nehri’nde temizlik yaparken bir yandan da kentimizin önemli bölgelerinden biri olan Sağ Sahil Sulama Kanalı’nda temizlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerimizde daha huzurlu bir yaşam ortamı oluşacak. DSİ iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tokat’ımıza hayırlı olsun” dedi.