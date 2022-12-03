Tokat’ın Niksar ilçesinde gerçekleşen operasyonda yasadışı sigara imalatı yapılan işyerinde 210 bin TL’lik sigara malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde gerçekleşen operasyonda yasadışı sigara imalatı yapılan işyerinde 210 bin TL’lik sigara malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Niksar İlçe Merkezinde 1 şahsın işyerinde yasadışı sigara imalatı, bandrolsüz tütün ve doldurulmuş makaron satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan arama faaliyetinde piyasa değeri yaklaşık 210 bin TL olan; 126 bin 230 adet boş makaron, 9 bin 650 adet doldurulmuş kaçak sigara, 24 bin 500 kilogram kaçak tütün, 3 adet elektrikli sigara doldurma makinası ve 3 adet manuel sigara doldurma makinesi ele geçirilirken bir şüpheli de gözaltına alındı.