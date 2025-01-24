Tokat’a tatil için gelen çocuklar, karla kaplanan köylerde kayak yaparak kış tatilinin keyfini doyasıya yaşadı.

İstanbul’da yaşayan Halit Arslan, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte eşi ve çocuklarıyla birlikte memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Hebüllü Mahallesi’ne geldi. Tatilde köylerinde vakit geçirmek isteyen Arslan ailesi, bekledikleri karın keyfini çıkararak adeta bir kış masalı yaşadı. Tokat’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, çocuklar için büyük bir neşeye dönüştü. Karla kaplanan dağlar ve yamaçlar, kayak ve karda eğlence için güzel bir ortam sağladı. Çocuklar kayak takımlarını giyerek mahallelerinin beyaz örtüsü üzerinde kaymaya başladı. Hem karın hem de tatilin tadını çıkaran çocuklar, kışın zorluklarını eğlenceye dönüştürerek unutulmaz anlar yaşadı.