Turhal Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde açılışı yapılan Osmangazi Mahallesi Muhtarlık Konağı’nda Hanımeli Kursu eğitim vermeye başladı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde yapılan yeni konakta mahalleliler hem Turhal Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi’ne bağlı kurslardan yararlanabiliyor, hem de mahallede düzenlenecek düğün, nişan, cenaze, toplantı gibi etkinliklere ev sahipliği yapabiliyor. Bayram sonrası mahalleli kadınların başvuruları sonrasında konakta el nakışı kursu başladı. İki grup, yirmi altı kursiyerle başlayan el nakışı kursunda kursiyerler, çeyizlik ve hediyelik el nakışı işlemeyi öğreniyor. El nakışı bilenler ise kendilerini geliştiriyor.

" Talep fazlalığından dolayı kursumuzu iki grup şeklinde ilerletiyoruz"

Başlayan kurs ile ilgili bilgi veren El Nakışı Eğitmeni Atiye Üstün Küpçüoğlu "Bayramdan önce açılışı yapılan Gaziosmanpaşa Mahallesi mahalle konağında Turhal Belediyesi ve Turhal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle bir el nakışı kursu düzenledik. Talep fazlalığından dolayı kursumuzu iki grup şeklinde toplam yirmi altı öğrenciyle ilerletiyoruz. Kursumuzun amacı, bilmeyen kursiyerlere bir şeyler öğretmek, bilen kursiyerlere de ileri seviyede göstererek sertifika alımını sağlamak ve alanlarında uzmanlaşmaktır. Kurslarımıza katılmak isteyen mahalle sakinlerimiz, kurs alanımıza gelerek form doldurarak kursa katılımını sağlıyoruz" dedi.

" Sosyal bir ortamımız var"

Mahallelerine açılan konak ile kurslara daha rahat katıldıklarını belirten kursiyer Leyla Yapıcı Kaplan "Hanımeli kurslarına katılmak istiyorduk. Mahallemize uzak olduğu için hiç kimse gidemiyordu. Mahallemizde yapılan bu konakta belediyemiz kurs imkânı sağladı. Geliyoruz, el yeteneklerimizi, becerilerimizi sergiliyoruz. Sosyal bir ortamımız var. Bundan dolayı da belediye başkanımıza, muhtarımıza, hocamıza çok teşekkür ederiz "diye konuştu.

"Aileme destek maksatlı ve sosyal bir ortam da oluşuyor"

Kursa gelerek hem kendini geliştiren hem de ürettiği ürünlerden gelir elde ederek aile ekonomisine katkıda bulunan Sibel Keser ise "Daha önceden bildiğim iğne oyasını teknikleriyle beraber geliştirerek öğreniyorum. Bu yaptığımız işleri sosyal medya hesabımdan satıyorum. Oradan bir gelir elde ediyorum. Aileme destek maksatlı ve sosyal bir ortam da oluşuyor benim için. Sadece gelir maksatlı değildi. Bu imkânı bize sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.