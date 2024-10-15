Tokat’ta düzenlenen ve 10 ülkeden öğrencilerin katıldığı Öğrenci Futbol Turnuvası, dostluk ve kültürel etkileşim temasıyla başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde öğrenim gören 3 bin 900 uluslararası öğrencilere yönelik düzenlenen TOGÜ Uluslararası Öğrenci Futbol Turnuvası başladı. 22 Ekim’e kadar devam edecek müsabakalarda Gabon-Azerbaycan, Suriye-Senegal, Fildişi-Sudan, Çad-Mali, Mısır-Filistin arasında dostluk maçları düzenleniyor. Birbirinden farklı kültürlerin dostlukla yarışacağı bu büyük turnuva heyecanına tüm öğrenciler ortak oluyor.

"Dostluk ve kardeşlik bağları güçleniyor"

Dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla böyle bir organizasyonun yapıldığına değinen Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Merve Yılmaz, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak bünyesinde yaklaşık 3 bin tane yabancı uyruklu öğrencimizi barındırıyoruz. TÖMER birim adına da bizler bu öğrencilerin arasında kardeşlik bağını güçlendirmek, dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla bir futbol turnuvası düzenlemeye karar verdik. 10 ülkenin başvurusuyla bir turnuva oluşturduk. Dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve kültürel aktarımı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bizler bu öğrencilere sadece Türkçe öğretmiyoruz. Aynı zamanda onların kültürlerinin tanıtımına da katkıda bulunuyoruz. Biz kendi kültürümüzü onlara tanıtarak katkıda bulunuyoruz. Böyle bir ortamda hem dostluk, kardeşlik çerçevesinde hem de kültürel aktarım çerçevesinde bir etkinlik oluşturma amacımız var" dedi.