Gözaltına alınan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda şüpheli şahıslar üzerinde yaklaşık 250 gram toz esrar, 1 hassas terazi ve 1 bıçak ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin yaptıkları çalışma sonucu, 4 şüpheli şahsın İstanbul’dan Niksar ilçesine uyuşturucu getirerek satacağı bilgisine ulaşıldı.

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