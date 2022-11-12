Edilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 2 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında TCK-188 suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri ardından S.U (24) ile A.E (34) Tokat Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemece şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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