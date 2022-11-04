Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Tokat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araçta operasyon düzenledi. Yapılan aramada şahıslarını üzerinde ve araçta zulalanmış vaziyette 5,06 gram esrar, 4,08 gram metamfetamin, 3,07 gram kokain, 14 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 75 lira para ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan soruşturma yapıldı. Polis merkezinde ifade işlemlerinin ardından 5 zanlı Tokat Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 1’si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.