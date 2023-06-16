Tokat’ta uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 2 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik olarak geçtiğimiz aylarda başlatılan soruşturmada operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; 123 gram metamfetamin, 46 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 17 bin 500 gram kıyılmış tütün, 8 bin 800 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 3 bin 800 adet boş makaron, 2 bin adet kilitli sigara koyma paketi (jelatin), 8 adet manuel sigara doldurma aparatı, bin 445 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.