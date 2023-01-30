Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Valiliği Özel İdaresi ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası arasında proje ve destek ofisi işbirliği protokolü imzalandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Valiliği Özel İdaresi ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası arasında proje ve destek ofisi işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, TOGÜ Rektörü Prof Dr Fatih Yılmaz, Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (Tokat TSO) arasında imzalandı. “Proje ve Destek Ofisi İşbirliği” protokolü dahilinde işbirliğine dayalı ortak proje ve araştırma yapılması hedefleniyor. AR-GE hizmeti verecek olan ofis, aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliğine de katkı sağlayacak. Protokol dahilinde kongre, sempozyum, konferans gibi ortak faaliyetlerin yürütülmesi de imzaya alınan bir başka madde olarak dikkat çekti.

TOGÜ Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere, yapılan bu çalışma ile birlikte oda üyelerinin profesyonel hizmete ulaşacağını ve çağrıya çıkılan hibe ve desteklerden azami ölçüde yararlandırılacağını söyledi.

Tokat TEKNOPARK A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise protokolle birlikte ortaya çıkan hizmet sayesinde Tokat’taki girişimcilerin ve iş insanlarının çeşitli alanlardaki projelerine üniversite olarak destek olacaklarını söyledi. Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe de imzalanan protokolün özel idare adına iftihar vesilesi olduğunu söyleyerek proje fikrini hayata geçiren, projede emeği olan herkese teşekkür etti.

TOGÜ Taşlıçiftlik Yerleşkesinde hizmet veren TEKNOPARK AŞ (Tokat Teknoloji Geliştirme Merkezi) bünyesinde kurulan Proje ve Destek Ofisi Tokat TSO üyelerine proje üretme ve danışmanlık desteği verecek.