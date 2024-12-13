Tokat Havalimanı, kasım ayında 11 bin 703, yılın ilk 11 ayında ise toplam 142 bin 796 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı’nın 2024 yılı kasım ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Tokat Havalimanı’nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 11 bin 331, dış hat yolcu trafiği ise 372 oldu. Böylece kasım ayında toplam 11 bin 703 yolcuya hizmet verildi. Kasım ayında Tokat Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği; iç hatlarda 116, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 118’e ulaştı. Yük (kargo posta bagaj) trafiği ise kasım ayında toplamda 100 ton oldu. Ocak ve kasım döneminde ise yolcu trafiği 142 bin 796, uçak trafiği bin 337, yük trafiği ise bin 247 ton olarak gerçekleşti.