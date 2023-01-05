Tokat’ın Almus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 220 adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi 2 kişi de gözaltına alındı.

Tokat’ın Almus ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 220 adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi 2 kişi de gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tütün kaçakçılığının önlenmesi, suça karışanların da yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararıyla birlikte ilçede belirlenen bir adrese detektör köpek "Usta" yardımıyla operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 6 bin 220 adet doldurulmuş makaron ve 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.