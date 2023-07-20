Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza Yeşilyurt-Sulusaray karayolu Çırdak Mahallesi’nin yakınlarında meydana geldi. Selçuk Şahinbay idaresindeki 60 ABF 108 plakalı otomobil, O.B.’nin kullandığı 39 ABS 126 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Selçuk Şahinbay, O.B,E.B,Y.B.,Y.B. yaralandı. Ağır yaralan ve Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Şahinbay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.