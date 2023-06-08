Tokat’ın Niksar ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte artan motosikletler üzerinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Niksar ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte motosikletlerin sayısının çoğalması ve son günlerde artan gürültü kirliliğini önlemek için denetimler gerçekleştiriyor. Motosiklet sürücülerini can güvenlikleri için kask takmaları konusunda uyaran polis ekipleri, diğer yandan da sürücülerin eksik evrakları olup olmadığını kontrol ediyor. İlçenin değişik noktalarında ring halinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında eksik evrakı olan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken bazı motosikletler ise çekiciyle oto parka çekildi.

Uygulamada hatalı görülen sürücülere toplamda 5 bin 15 lira para cezası kesilirken, 3 motosiklette trafikten men edildi.

Öte yandan vatandaşın huzuru için, ilçe genelinde bundan sonra da motosikletler üzerinde sık sık denetimlerin yapılacağı bildirildi.