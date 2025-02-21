Tokat’ta tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Almus kavşağında meydana geldi. Tokat’tan Niksar yönüne seyreden Beşir Durupınar idaresindeki 38 NA 396 plakalı otomobil, Almus’tan Tokat yönüne giden V.A. idaresindeki 34 KEV 080 plakalı Mercedes marka tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Beşir Durupınar olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan S.T. ve kimliği belirlenemeyen bir kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.