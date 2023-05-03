Tokat’ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, sabah saatlerinde Tokat-Niksar yolu Almus kavşağında gerçekleşti. Almus mevkiinden Tokat istikametine giden 60 SC 478 plakalı H.Ç. idaresinde ki araç, Tokat istikametinden gelen Mercedes marka 60 HV 246 plakalı Y.G. idaresinde olan tır ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilde bulunan H.Ç., Y.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.