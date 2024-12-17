Tokat’ta 4 bin öğrencinin katıldığı “Temel Kızılaycılık ve Temel Afet Farkındalık Eğitimleri” programı, belge töreniyle sona erdi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay İl Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Temel Kızılaycılık ve Temel Afet Farkındalık Eğitimleri” kapanış programı gerçekleştirildi. Programa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Rıza Andiç, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, TOGÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAMER) Müdürü Doç. Dr. Mehtap Aras ve öğrenciler katıldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, afet eğitimlerinin önemine vurgu yaparak, bu eğitimlerden 4 bin öğrencinin faydalandığını belirtti. Gençlerin afet bilinci konusunda bilinçlendirilmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Rektör Yılmaz, üniversitelerin sadece eğitim öğretimle sınırlı kalmayıp toplumun ihtiyaçlarına da katkı sunan kuruluşlar olduğunu söyledi.

Program, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.