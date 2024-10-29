Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Danişmend Gazi Kavşağı’ndaki yağmur suyu sorununun yeni tahliye hattıyla çözüldüğünü açıkladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Tokat Belediyesi’nin hız kesmeden devam eden altyapı projeleri kapsamında, şehrin en problemli noktalarından biri olan Danişmend Gazi kavşağındaki yağmur suyu sorunu çözüme kavuştu. Altıyüzevler, Malkayası ve Kaşıkçıbağları mahallelerini birbirine bağlayan bu bölgede yağmur sularının tahliyesi için yeni bir hat döşendi.

Başkan Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, “Danişmend Gazi Kavşağı’nda biriken yağmur suları, Vali Ayhan Çevik ve Orhangazi caddelerinde su baskınları ve ulaşım sorunlarına neden oluyordu. 250 metre uzunluğunda ve 400’lük çaplı borular kullanarak yağmur suyu hattını Geksi Deresi’ne bağladık, böylece sel ve su birikintisi sorunlarını kökten çözdük,” dedi.

Yazıcıoğlu, yağmur suyu mazgal ve ızgara çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.