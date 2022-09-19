Tokat’ın Turhal ilçesinde 300 sosyal konutluk projede sona yaklaşıldı.

Tokat’ın Turhal ilçesinde 300 sosyal konutluk projede sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen "100 Bin Sosyal Konut" projesi dahilinde Tokat’ın Turhal ilçesinde 300 konutun temeli 18 Mart 2021 tarihinde atılmıştı. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 15 blokluk projede daireler 1 yıllık süreçte tamamlandı. Site içerinde bulunan 100 kişilik cami, ticaret merkezi ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daireler hak sahiplerine teslim edilecek.

Projesi sahasını inceleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Kayacık Mahallesinde yapılan konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Bekler, geçtiğimiz hafta açıklanan ‘’İlk Evim İlk İş Yerim’’ projesi dahilinde Turhal’a yapılacak olan konutlarla da ilgili bilgi verdi. Bekler, ‘’Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu projeye bizde yaptığımız çalışmalar sonucunda inşallah Turhal ilçemize 100 adet konut daha kazandıracağız. 5 tanesi şehit ve gazi yakınlarına 5 tanesi engellilere 20 tanesi engellilere 20 tanesi de gençlere tahsis olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.