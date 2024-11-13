TOGÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nin sonbahar turnuvalarında öğrenciler ve personel, birçok branşta kıyasıya mücadele ederek spor dolu anlar yaşadı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen sonbahar turnuvaları, öğrenciler ve akademik ile idari personelin yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde başladı. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve kort tenisi gibi birçok branşta gerçekleşen karşılaşmalar, TOGÜ Spor Tesisleri’nde kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Etkinliklerde öğrenciler ve personelden oluşan takımlar, hem spor yaparak hem de bir araya gelerek keyifli anlar yaşarken, katılımcıların turnuvalara olan ilgisi ise dikkat çekti.