Tokat’ın Erbaa ilçesinde “Tefecilik, Tehdit, Nitelikli Yağma” suçlarından düzenlenen “son vade” operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde “Tefecilik, Tehdit, Nitelikli Yağma” suçlarından düzenlenen “son vade” operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Erbaa ilçesinde “Tefecilik, Tehdit, Nitelikli Yağma” suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. 18 olaya karıştıkları tespit edilen 9 şüpheli hakkında "Son Vade" isimli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda iş yeri ve bazı adreslere yapılan baskınlarda 15 milyon TL değerinde 89 adet senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çek, 2 adet tapu, muhtelif sayıda alacak dokümanları, 134 adet gümrük kaçağı/bandrolsüz içki ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Erbaa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Erbaa Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.