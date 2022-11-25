Tokat’ta ortaya çıkan skandal görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan özel hastanede sessizlik sürüyor.

Tokat’ta ortaya çıkan skandal görüntülerin ardından faaliyetleri durdurulan özel hastanede sessizlik sürüyor.

Tokat’ta faaliyet gösteren bir özel hastanede bilinci yerinde olmayan felçli hastaya iki hemşirenin şiddet uyguladığı görüntülerin yankıları devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneyle ilgili soruşturma açılırken savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan bakanlık emriyle hastane faaliyetleri durdurularak iki personel meslekten uzaklaştırıldı. Hastanede tedavi gören yatar hastalar şehirdeki devlet hastanelerine nakledildi. Aradan geçen beş güne rağmen hastanede sessizlik sürüyor. Hastanede herhangi bir hareketlilik gözlenmezken Tokatlılar, ortaya çıkan görüntülerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Basın aracılığı ile videoyu izleyenler yaşadıkları üzüntüleri ifade etti. Yaşananların insanlık dışı olduğun vurgu yapan vatandaşlar bir daha bu tür görüntülerin yaşanmamasını istediklerini söyledi.