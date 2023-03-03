Tokat Belediyesi bünyesindeki şirkette çalışan işçilerin en düşük maaşı 12 bin 500 lira oldu.

Tokat Belediyesi bünyesindeki şirkette çalışan işçilerin en düşük maaşı 12 bin 500 lira oldu.

Tokat Belediyesi ile Tokat Belediyesi iktisadi teşekkülü Tokbel şirketinde çalışan işçiler adına, Hizmet İş Sendikası Tokat Şube Başkanlığı arasında 2023-2024 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şirkette çalışan işçilerin için en düşük maaşının mesai hariç 12 bin 500 lira olduğunu ifade ederek, "Asgari ücretin 8 bin 500 lira olarak gerçekleştiği bu dönemde çalışma arkadaşlarımızın maaşlarına imzaladığımız protokolle ek olarak zam yaptık. Tokat için birlikte gayret ettiğimiz değerli çalışma arkadaşlarıma işlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Hizmet İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Resul Demir ise toplu sözleşmede yüzde 90’lara yakın oranda maaşlarda total artışlar olduğunu kaydetti.